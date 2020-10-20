Uzakdoğulu akıllı telefon markası realme; Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro’yu piyasaya sürdü. sıfırdan yüze sadece 34 dakikada tam şarj olan realme 7 Pro, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı. realme 7 pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj, 4500mAh’lik büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor.
İki hücreli pile sahip olan realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 12 dakika içinde ise yaklaşık yüzde 50 şarj olabiliyor. realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Telefon, oyun esnasında da 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.
realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ile birlikte 10V 6.5A doğrudan şarj çözümü, algoritma otimizasyonu, voltajı yarıya indiren deşarj pompası, akıllı beş çekirdekli çipleri ve 10 sıcaklık sensörü sayesinde tüm şarj işleminde ısınma durumunun önüne geçilebiliyor.
DÖRTLÜ ARKA KAMERA KURULUMU VE 32 MP’LİK SELFIE KAMERASI
realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119° ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah ve beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.
realme 7 Pro’da ‘Pro Gece Manzarası Modu’, ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ ve ‘Yıldız Modu’ gibi yapay zeka destekli farklı filtre seçenekleri de yer alıyor. realme 7 Pro’da selfie çekimleri için ise f/2.5 diyafram açıklığı sunan 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi selfie kamerası bulunuyor.
TÜRKİYE FİYATI 3999 TL OLARAK AÇIKLANDI
realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB LPDDR4x çift kanallı RAM desteği ile kullanıcılar ile buluşuyor. 180Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla realme 7 Pro’da mini damla tasarımıyla ekran gövde oranı yüzde 90.8'e kadar çıkıyor.
Online toplantıda verilen bilgiye göre realme 7 Pro, “Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye’de 23 Ekim tarihinden itibaren lansman dönemine özel fiyatıyla 3 bin 999 TL’den Hepsiburada üzerinden satışta olacak.
realme 7 Pro Özellikleri
İşlemci
Qualcomm® Snapdragon ™ 720G
CPU ： 8nm, Sekiz çekirdekli, 2.3GHz'e kadar
GPU ： Adreno 618
AIE ： 5. Nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru
Hafıza
8GB + 128GB
RAM ：8GB LPDDR4x (çift kanallı)
ROM：128GB UFS 2.1
Ekran
Super AMOLED Tam Ekran
16,3 cm (6,4 ”)
Çözünürlük ： 2400x1080 FHD +
Ekran-gövde oranı ：%90,8
Şarj
65W SuperDart Şarj
4500 mAh （tipik）
10V / 6.5A şarj cihazı ve kablo içerir
USB Type-C bağlantı noktası
Kamera
64MP Dört Kamera
Arka kamera
64MP Ultra yüksek çözünürlüklü geniş açılı kamera
f / 1.8, 6P lens
Sony IMX682, 1 / 1,73 ”
8MP Ultra Geniş Açılı Lens
FOV 119 °, f / 2.3, 5P lens
2MP Siyah Beyaz Portre Kamerası
f / 2,4, 3P lens
2 MP Makro lens
4cm odak, f / 2,4, 3P lens
Fotoğrafçılık işlevi：
64MP Modu, Pro Gece Manzarası, Yıldız Modu, Süper Gece Manzarası, Panoramik Görüntü, Uzman Modu, Hızlı Çekim, Portre Modu, HDR, Ultra Geniş Açılı Mod, Ultra makro Modu, Yapay Zeka sahne tanıma, Yapay Zeka Güzellik, Filtre, Chroma Boost, Ağır Çekim, Bokeh Efekti Kontrolü.
Video kaydı:
UIS Video Sabitleme
UIS Maksimum Video Sabitleme
Pro Gece Manzarası Videosu
Yapay Zeka Renkli Portre Video
Ultra Geniş Açılı Video
Gerçek Zamanlı Bokeh Efekti Videosu
4K / 30fps video kaydı
1080P / 120fps 720p / 240fps ağır çekim video kaydı
Ekran İçi Selfie
32MP geniş açılı kamera
FOV 85°, f/2.5
Video kaydı：
UIS Video Sabitlemeyi destekler
1080P / 30fps video kaydını destekler
720P / 30fps video kaydını destekler
Bağlantı
3 Kart Yuvası
2 SIM Yuvası + 1 MicroSD Yuvası
Kablosuz ağ 2.4/5 GHz
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.1
Navigasyon
Çift Frekans GPS
GPS / NavIC / Glonass / Beidou
Ses
Çift Stereo Hoparlör
Çift Mikrofonlu Gürültü Engelleme
Dolby Atmos
Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res)
Boyut
Ağırlık
Yükseklik: 160,9 mm
Genişlik: 74,3 mm
Derinlik: 8,7 mm
Ağırlık≈182g
Sensörler
Manyetik İndüksiyon Sensörü / Işık Sensörü / Yakınlık Sensörü / Gyro-metre / İvme Sensörü
İşletim Sistemi
realme UI
Android 10 tabanlı
Kutu
realme 7 Pro
65W SuperDart Şarj Cihazı
USB Type-C Kablosu
Koruyucu Kılıf
Koruyucu Film
SIM Kart İğnesi
Garanti Kartı ile Önemli Bilgiler Kitapçığı
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