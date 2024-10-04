Real Madrid- Villarreal La Liga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Villarreal'i konuk ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Lille'e 1-0 mağlüp olan eflatun beyazlılar, ligde oynayacağı Villarreal maçını kazanıp takımdaki kötü havayı dağıtmak istiyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Real Madrid- Villarreal maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı 8 karşılaşmanın 5'ini kazanan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde yer alan Real Madrid'in 18 puanı bulunuyor. Öte yandan Villarreal çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgiyle 17 puan topladı ve üçüncü sırada yer buldu. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alcak mı? İşte karşılaşmanın detayları...
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REAL MADRİD- VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Villarreal maçı 5 Ekim Cumartesi (yarın) 22.00'de oynanacak.
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REAL MADRİD- VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde oynanan Real Madrid- Lille Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler 67. dakikada oyuna girdi. Oyuna dahil olduktan sonra etkili performansıyla göz dolduran Arda, ceza sahası içinde girdiği pozisyonda kafa vuruşu yaptı fakat kaleci başarılı müdahalede bulundu.
Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda Arda Güler'in, Villareal karşısında forma giymesi bekleniyor.