Santiago Bernabeu Stadı'nda devam eden yeniden yapılanma çalışmaları sırasında üçüncü maçına çıkan Real Madrid, Villarreal karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayarak, sahasında ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sezon ikinci beraberliğini alan Real Madrid, 17 puanla liderliğini sürdürdü.

Villarreal ise 8 puanla 10. sırada kaldı.

Diğer yandan deplasmanda Alaves'e 1-0 yenilen Atletico Madrid sezonun ilk yenilgisini alarak, 14 puanla 3. sırada yer aldı.