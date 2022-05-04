REAL MADRID - MANCHESTER CITY

STAT: Santiago Bernabeu

SAAT: 22:00

HAKEM: Daniele Orsato (İtalya)

YAYIN: TV 8,5

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REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlıyor.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısında.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışıyor.