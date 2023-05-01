Real’in tüm talepleri şu şekilde:

Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla bir kontak kurulmayacak.

Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak: havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına vs.

Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak.

Takımın güvenliği salonun içindeyken arttırılacak, özellikle maç sırasında bençin yakınları korunacak.

Aynı haberde bütün bu taleplerin Partizan ve Belgrad yetkilileri tarafından onaylandığı da belirtildi.