Real Madrid'den gövde gösterisi! Yeni kupa yerini aldı
Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez zafere ulaşan Real Madrid yeni kupasını müzesine yerleştirdi
Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Borussia Dortmund ile karşılaşan Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve kulüp tarihinde 15. kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Eflatun beyazlı ekip, finalin oynanmasının ardından kazandığı kupayı müzesindeki yerine yerleştirdi.
Kulüp başkanı Florentino Perez kupayı yerleştirirken, "Başkanımız kupayı kulübümüzün kazandığı diğer 14 Avrupa Futbol kupasının yanına koydu." notuyla o anlar Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.