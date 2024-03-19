Real Madrid'de sakatlıktan yeni çıkan kaleci Courtois bir daha sakatlandı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, yaklaşık 7 ay süren sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

Real Madrid kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Courtois'ın bugünkü antrenmanda sakatlandığını ve sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İspanyol basını, 31 yaşındaki Courtois'ın yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olmak zorunda olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.