UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Nuri Şahin’in öğrencileri ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, eal Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…