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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi?

        Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 3. Hafta

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İspanyol devi, ev sahibi avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmak istiyor. Alman ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Carlo Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak konusu. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 08:36 Güncelleme: 22.10.2024 - 08:36
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Nuri Şahin’in öğrencileri ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, eal Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

        • 2

          REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta mücadelesinde Real Madrid, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

          Real Madrid - Borussia Dortmund maçı, 22 Ekim Salı günü oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak.

        • 3

          REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

          Real Madrid - Borussia Dortmund maçı, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

          Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma, Santiago Bernabeu'da oynanacak.

        • 4

          REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 5

          ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

          Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Borussia Dortmund'la oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Arda Güler listeye alınırken iyileşen Brahim Diaz'a yer verilmedi.

        • 6

          REAL MADRİD, DORTMUND'A SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ!

          Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Dortmund'u konuk ettiği 7 maçın 5'inde galip ayrılan taraf olurken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 7

          NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND DEVLER LİGİNE İYİ BAŞLADI!

          Sezon başında Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan Borussia Dortmund çıktığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak lider durumda yer aldı.

        • 8

          22 EKİM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

          19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

          19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

          22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

          22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

          22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

          22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

          22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

          22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

          22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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