Real Madrid: 0 - Real Betis: 0 MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, Real Betis'le evinde golsüz berabere kaldı
Real Madrid, La Liga'yı 95 puanla ilk sırada tamamlarken, Real Betis, ligi 57 puanla 7. sırada tamamladı.
KROOS VEDA ETTİ
Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı. Alman oyunu, Real Betis'e karşı 110'da 107 pas isabetiyle oynadı ve performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, oynanan karşılaşmada süre almadı.