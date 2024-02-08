Real Betis'ten kafa karıştıran Bakambu açıklaması!

"BONSERVİSİN BİR KISMI BAKAMBU'NUN MAAŞINI DA İÇERİYOR"

Angel Haro, İspanyol basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor. Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor."