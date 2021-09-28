Re-Pie Portföy, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş’nin yüzde 30’unu satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR'nin, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracağı ve 400 kişilik istihdam yaratacağı kaydedildi.
Aynı zamanda Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara da yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da artıracağı bildirildi.
İHRACAT HEDEFİ YÜZDE 60
Yatırıma ilişkin konuşan Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Döviz kurlarının geldiği rekabetçi seviyeyi avantaja çevirecek, ürettiğini ihraç eden bir şirkete yatırım yapmak için araştırmalar yaparken karşımıza ‘markalı ürün ihracatı’ yapan Simit Sarayı fabrikası DMR çıktı. İncelediğimiz 12 imalatçı şirket arasında markanın gücü, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile en iyi şirketin DMR olduğunu gördük. Her ürünün bir müşteri segmenti varken, DMR ürünlerinin yaş, gelir seviyesi ve coğrafya gözetmeksizin her yere satılabiliyor” dedi.
DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan da, Kanada, Danimarka, Almanya, Katar ve Hollanda ülkelerine ihracata başladıklarını, İngiltere, ABD, Tayvan gibi ülkelerde potansiyel bayilerle görüştüklerini ifade etti. Bayıralan, “DMR olarak, yüzlerce Simit Sarayı mağazalarının tek unlu mamül tedarikçisi olmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanına ambalajlı donuk ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden Bayıralan, “Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız” dedi. Verilen bilgiye göre, Simit Sarayı’nın 25 ülkede mağazalarıyla yarattığı marka değerini kullanarak süpermarketlerde ve otel kanallarına üretim yapacak olan yeni tesis ile ilk 2024’te 600 milyon TL yıllık ciroya ulaşılması hedefleniyor.
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