RBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? RBC Düşüklüğü Belirtileri

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RBC, kanda en fazla bulunan hücreler, bir diğer ifadeyle eritrositlerdir. Bu eritrositlerin temel taşını hemoglobin ve demir oluşturur. Hemoglobin RBC’nin kendine özgü şeklini almasını sağlarken demir ise eritrosite kırmız rengini vermektedir. Diğer yandan tam kan sayımında rutin olarak bakılan bir parametre olan RBC, kadın ve erkekte farklı sonuçlar vermektedir. Peki RBC neden olur ve normal değeri kaç olmalıdır? RBC düşüklüğü belirtileri nelerdir?

RBC nedir?

RBC, kırmızı kan hücreleri (eritrositler) anlamına gelir. Kırmızı kan hücreleri, oksijen taşımakla görevli olan hemoglobin adlı bir protein içerir. Oksijen, hayati organlar ve dokulara taşınır ve karbondioksit hücrelerden geri alınarak akciğerlere taşınır. RBC sayısı, kanın oksijen taşıma kapasitesi hakkında bilgi verir ve sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir.

RBC normal değeri kaç olmalı?

RBC normal değerleri yaşa, cinsiyete ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kabul edilen normal RBC değer aralıkları ise şunlardır:

Erkekler için: 4,7-6,1 milyon hücre/mikrolitre (mcL)

Kadınlar için: 4,2-5,4 milyon hücre/mcL

Çocuklar için: 4,0-5,5 milyon hücre/mcL (yaşa bağlı olarak değişir)

RBC düşüklüğü kanser belirtisi mi?

RBC düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olmayabilir. Ancak, kanser hastalarında RBC düşüklüğü gözlemlenebilir. Diğer bir ifadeyle bazı kanser türleri kemik iliğini etkileyerek kırmızı kan hücresi üretimini azaltabilir. Ayrıca, kanser tedavisi (kemoterapi veya radyasyon tedavisi) nedeniyle de RBC düşüklüğü görülebilir. RBC düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için ek testler ve doktor değerlendirmesi gereklidir.

RBC düşüklüğü?

RBC düşüklüğü (anemi), kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. Anemi, oksijen taşıma kapasitesinin azalması nedeniyle halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir.

RBC düşüklüğü belirtileri?

RBC düşüklüğünün belirtileri birtakım gözlemler sonucu fark edilebilir. Temel olarak bu düşüklüğe sebebiyet veren anemideki B12 eksikliği kendini gösterir ve demir eksikliği ile de belirginleşir. Nadiren olsa da folik asit eksikliği ile de görülebilmektedir. RBC düşüklüğü belirtileri şunları içerebilir:

Halsizlik ve yorgunluk

Soluk cilt

Nefes darlığı

Baş dönmesi veya baş ağrısı

Hızlı veya düzensiz kalp atışı

El ve ayaklarda soğukluk

RBC düşüklüğü neden olur?

RBC, rutin sağlık taramalarında özellikle yer verilen kan parametrelerinden birini oluşturur. RBC düşüklüğüne neden olan faktörler ise şunları içerir:

Demir, B12 vitamini veya folik asit eksikliği gibi beslenme eksiklikleri

Kemik iliği hastalıkları

Kronik böbrek hastalığı

Kan kaybı (travma, cerrahi veya aşırı adet kanaması nedeniyle)

Hemolitik anemi (RBC'lerin normalden daha hızlı parçalandığı durum)

Talasemi ve orak hücre anemisi gibi genetik hastalıklar

İlaçların yan etkisi olarak

Kanser ve kanser tedavileri (kemoterapi ve radyasyon)

RBC düşüklüğü ne demek?

RBC düşüklüğü, kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Bu durum, anemi olarak adlandırılır ve oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına bağlı olarak belirtilere neden olabilir. RBC düşüklüğü, yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir ve doktorlar, altta yatan nedeni belirlemek için ek testler yapabilirler.

Sonuç olarak, RBC düşüklüğü kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması durumunu ifade eder ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. RBC düşüklüğü belirtileri yaşam kalitesini etkileyebilir ve altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi uygulamak önemlidir. RBC düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz ve gerekli testleri yaptırmanız önerilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk