Raydan çıkan tramvay direğe çarptı!

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

AA'nın haberine göre kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyurdu.