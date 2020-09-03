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Turizm sektörüne yönelik satış yönetim platformu ve dijital kontrat ağı hizmeti sunan HotelRunner, otel fiyat karşılaştırma platformu RateFor’u satın aldığını duyurdu.

2018 yılında Mesut Mert ve Alican Soysal tarafından kurulan ve halihazırda onlarca acente ve konaklama tesisi tarafından kullanılmakta olan RateFor'un, 11 binin üzerinde tesisin 15 online satış kanalındaki son kullanıcıya gösterilen fiyatlarını tek ekranda ve çoklu listeleme şeklinde raporlayabilen, ayrıca 3 farklı puanlama sitesinin puanlarını bu raporda detayları ile gösterebilen bir analiz ve karşılaştırma platformu olduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen satın alma ile birlikte HotelRunner’ın konaklama iş ortakları, bulundukları bölgedeki rakip tesislerin online kanallardaki fiyatlarını raporlayarak kendi fiyatlarını optimize edebilecek, kendi odalarının hangi platformlarda hangi fiyatlara satıldığını anlık olarak ve tek bir ekran üzerinden görebilecek, böylece fiyat eşitliği sağlayabilecekler.

Aynı zamanda acente iş ortakları da, takibe aldıkları tesislerin diğer acentelerdeki fiyatlarını izleyerek veriye dayalı rekabet analizi yapabilecekler.

RateFor Kurucu Ortağı Mesut Mert, "Hedefimiz her zaman yurtdışındaki rakiplerimizi saf dışı bırakarak hızla büyümek ve yaygınlaşmaktı" dedi. Girişimin bir diğer kurucu ortağı Alican Soysal ise satın alma ile ilgili olarak, "HotelRunner’ın ölçeklendirilebilir ve güvenilir teknolojik altyapısıyla birleşmemiz ile birlikte RateFor platformunun bu deneyimden beslenerek hızla büyüyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'SATIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

HotelRunner Kurucu Ortakları Arden Agopyan ve Ali Beklen de satın almayla ilgili benzer yorumlarda bulundular. Agopyan, “HotelRunner için yepyeni gelişmelerle dolu bir dönem bizi bekliyor. Kurulduğu günden bu yana pek çok kriz dönemini başarıyla atlatan şirketimiz, pandemi sürecine rağmen katlanarak büyümeye devam ediyor. Küresel büyümemizi hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde yeni şirket satın almaları yapıyor olacağız" dedi.

Beklen ise, "Hedefimiz, yaptığımız stratejik hamleler ile hem kendimizi hem de içinde bulunduğumuz şu sıralar durağanlaşan turizm ekosistemini hep bir adım ileri taşımak. Büyümemizde iş ortaklarımızla olan uzun vadeli ilişkilerimizin ve sektörün bize olan güveninin rolü çok büyük. Bu doğrultuda sektörün arkasındaki itici güç olmaya devam edeceğiz. Yakında piyasaya süreceğimiz yeni stratejik ürün ve inovatif hizmetlerimizle de iş ortaklarımızın hiçbir ek ücret ödemeden, daha az maliyetlerle gelirlerini artırmalarını destekleyeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, bu satın almayla ürün yelpazesine bir yenisini ekleyen HotelRunner, RateFor ürünlerini geliştirecek, bu ürünlerin 40 binin üzerinde tesisten oluşan ve 193 ülkeye yayılan ağına erişimini sağlayacak, hem kendi iş ortaklarına akıllı gelir ve fiyat yönetimi özellikleri sunacak, hem de büyük veri odaklı büyüme stratejisini RateFor ile destekleyecek.