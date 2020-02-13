Raşitizm hastalığı nedir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Raşitizm; kemik gelişimini sağlayıcı ve destekleyici kalsiyum ve fosfor gibi vitaminlerin kemiklerde yeterli düzeyde bulunamaması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Genellikle çocuklarda görülen bu rahatsızlık, her yaşta da karşımıza çıkabilmektedir. Bu hastalığı olan kişilerde; kemiklerin şekillenmesi ve gelişmesi sağlıklı olanlara göre daha farklı, düzensiz olmaktadır. Ortaya çıkmasındaki en büyük neden ise; D vitamini eksikliğindendir.
Raşitizm hastalığının belirtileri yaşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Bebeklerde oluşması halinde; başlarda terleme oluşması, hareket etmekte zorlanma, oturma ve ayakta durmada zorlanma şeklindedir. Bebeklik döneminden sonra dişlerin geç çıkmasında gecikme, yaşıtlarına göre kısa boylu olmaları ve daha uzun sürede boy atmaları olarak görülmektedir.
Ayrıca bu rahatsızlığı olan çocukların; alınları diğer çocuklara göre daha geniş ve karınları belirgin derece şişkin olmaktadır. Raşitizm zeka ile ilgili oluşabilecek bir problem yaratmamaktadır. Önemli olan tedavisinin geç yapılması halinde meydana gelen havale ve nöbetler ilerleyen durumlarda zeka ile ilgili sorunlar yaratabilmektedir.
Raşitizm hastalığı durumunda oluşan genel belirtiler;
Raşitizm hastalığı çok ciddi bir hastalıktır. Belirtiler görüldüğü takdirde hemen tedaviye başlanması kemik kırılması gibi oluşabilecek ciddi durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Özellikle küçük yaşta meydana gelen bu hastalık fark edilmediği takdirde; çocukların hareketli dönemlerinde oluşarak, dönüşü olmayan ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmalarına sebep olabilmektedir.
Tedavisi doktor muayenesinden sonra tanının testler yapılarak doğru bir şekilde konmasıyla başlamaktadır. Genellikle ağız yoluyla D vitamini takviyesi yapılarak tedavi edilmektedir. Doktorun verdiği dozlarda alınması ve kesinlikle tedavi süresine uyulması gerekilmektedir. Raşitizmden dolayı vücut direnci düşük olduğu için; tedaviden sonuç alınması uzun sürebilmektedir. Bu yüzden sabırlı olunarak tedavinin sonuçlandırılması beklenmelidir.
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