Esra Kazancıbaşı, Instagram sayfasından yayınladığı fotoğrafalara duygusal bir not düştü:



Gösterişi, şatafatı hiç sevmezdin. Sevilen, ünlü bir sanatçı olarak ayrıcalık görmeyi de. Her görüşten, her kesimden insana saygı duyardın. İşte bu yüzden toplumun Rasim Ağabey'i oldun. Ülkemizde yaşanan büyük deprem faciasında onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, evini, işini, ailesini, sevdiklerini kaybettiği, zincirleme yasların yaşandığı bu zorlu dönemde, sadece akraba ve yakın arkadaşlar arasında düzenlenen minik bir törenle ikinci ölüm yıldönümünde andık seni.