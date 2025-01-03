Rashford gelişmesini duyurdular
İsmi son zamanlarda Fenerbahçe ile de anılan ve Manchester United'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Marcus Rashford hakkında çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi
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Fichajes'in haberine göre; bu sezon beklentilerin gerisinde kalan 27 yaşındaki futbolcu, beklenmedik bir şekilde MLS'e transfer olabilir.
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Haberde, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin İngiliz forvete ilgi göstediği ancak Amerikalıların Rashford'u kadrosuna katmak için rekabete girmeye hazır göründüğü aktarıldı.
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MLS'in Rashford'a olan ilgisi, bu ligin uluslararası arenada en iyi dönemlerindeki yıldızları çekme hedefini yansıtıyor.
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Bu yaklaşım, genellikle kariyerlerinin son dönemlerinde oyuncuları transfer etme stratejisinde önemli bir değişikliği işaret ediyor.
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Ayrıca, İngiltere Premier League'nin diğer yıldızlarından Kevin De Bruyne'nin de ABD'ye transfer olabileceği söylentileri dolaşıyor.
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2024/25 sezonunda Kırmızı Şeytanlar ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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