RAMS Global Cizre Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Parolapara : 3 |MAÇ SONUCU
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Salon: Cizre
Hakemler: İsmail Yıldırım, Alper Üğüten
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Berkay Yavuz, Armin Far, Görkem Yazgan)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25
Süre: 112 dakika (23, 29, 30, 30)