RAMS Başakşehir, Eden Karzev'i Çin'e kiraladı
RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.
Giriş: 08.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:43
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren RAMS Başakşehir, İsrailli oyuncusu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.
Karzev'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyurulan açıklamada futbolcuya yeni kulübünde başarı dilendi.
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