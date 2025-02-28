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        Haberler Sağlık Ramazanda yanlış beslenme sağlık sorunlarına yol açıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ramazanda yanlış beslenme sağlık sorunlarına yol açıyor

        Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, "Ramazan boyunca doğru beslenme, hem bedensel hem de ruhsal iyilik hali için büyük önem taşıyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sahur ve iftar öğünlerinin besin değeri açısından yeterli ve dengeli olmasıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:11
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        Oruç tutarken bu beslenme şekline dikkat!
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazan ayında yanlış beslenmenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

        Uzun süreli açlığın metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, sahur ve iftar öğünlerinde yapılan hataların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Ramazan boyunca doğru beslenme, hem bedensel hem de ruhsal iyilik hali için büyük önem taşıyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sahur ve iftar öğünlerinin besin değeri açısından yeterli ve dengeli olmasıdır. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve sindirim sistemi hastalıkları olan bireyler, sağlık durumlarını riske atmamak için doktor kontrolünde oruç tutmalıdır. Sahurda kızartmalar, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler, işlenmiş et ürünleri yerine tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, peynir, yumurta, yağlı tohumlar ve taze sebzeler tüketilmelidir. Ayrıca yeterli miktarda su içmek, gün boyunca susuzluk hissini azaltabilir. Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler ise vücuttan su atımını artırabileceği için dikkatli tüketilmelidir" dedi.

        "ORUÇ, SU VE HAFİF İFTARİYELİKLE AÇILMALI"

        Saatler süren açlığın ardından, iftarın ani ve aşırı besin tüketimiyle açılmasının sağlık açısından riskli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Orucu su ve hafif iftariyeliklerle açmak en sağlıklı yöntemdir. Ardından mideyi rahatlatacak bir çorba tüketilmeli, ana yemeklerde haşlama, ızgara veya fırında pişirilmiş sebze ve et yemekleri tercih edilmelidir. Aşırı yağlı, baharatlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır. İftar sonrasında ise kısa süreli yürüyüşler yapmak, sindirimi destekleyerek metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir. Ağır şerbetli tatlılar yerine, sütlü ve meyveli tatlılar, komposto veya hoşaf gibi daha hafif ve sindirimi kolay tatlılar tercih edilmelidir. İftar ve sahur arasında yeterli sıvı tüketilmeli, öğünler arasında en az 20-25 dakika beklenerek besinler tüketilmelidir. Ramazan boyunca süt ve süt ürünleri, tahıllar, et ve yumurta grubu, sebze ve meyveleri içeren dengeli bir diyet benimsenmelidir. Aksi takdirde hem kilo alımı hem de sindirim problemleri gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için uzman önerilerine dikkat edilmesini ve bireylerin sağlık durumuna göre beslenme programını şekillendirmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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