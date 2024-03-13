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        Haberler Sağlık Ramazanda mide problemlerine hurma önerisi

        Ramazanda mide problemlerine hurma önerisi

        Ramazan ayında insanların yaygın şikâyetlerinden birinin sindirim sisteminin düzenli çalışmaması sebebiyle oluşan hazımsızlık problemleri olduğunu söyleyen Diyetisyen Cansu Özçelik, "Hurma, mide asidini dengeleyerek midede oluşabilecek sorunları önlemektedir. Aşırıya kaçmamakla birlikte tüketilen hurma, mide problemlerini olumlu yönde etkileyebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:58
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        • 1

          Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, Ramazan ayı beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve bu ay sıklıkla tüketilen hurmanın faydaları konusunda açıklamalarda bulundu.

        • 2

          DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

          Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine değinen Uzm. Dyt. Özçelik, “Uzun süreler aç kaldığımız, beslenme alışkanlıklarımızın ve saatlerinin değiştiği bu ayda dengeli beslenmek, her zamankinden çok önemlidir. Düzenli beslenerek Ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olmak mümkündür” diye konuştu.

        • 3

          SAHUR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

          Ramazanda mutlaka sahura kalkılması gerekildiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Özçelik, “Öncelikle, sahura kalkma alışkanlığının edinilmesi önemlidir. Kişilerin sahura kalkarak yemek yemesi, gün içerisindeki açlık süresinin azaltılmasını sağlamaktadır. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketilmemelidir. Yoğun bir çalışma temposunda olan, işlerinde fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka iftarla sahur arasında yeterli su tüketmelilerdir” dedi.

        • 4

          BESİNLER YAVAŞ VE AZ MİKTARDA YENİLMELİ

          İftarda hızlı yemek yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Özçelik, “Oruç vakitlerinde midemiz uzun süre boş kaldıktan sonra bir anda çok fazla miktarda beslenmek, mide ve kalp sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden yavaş yavaş ve az miktarlarda besin tüketilmelidir. Beslenme dengesini bozmamak için iftar ile sahur arasına da mutlaka bir ara öğün konulmalıdır” şeklinde konuştu.

        • 5

          REFLÜ PROBLEMLERİ GÖRÜLEBİLİR

          Ramazan ayında sık karşılaşılan sağlık problemlerinden de bahseden Uzm. Dyt. Özçelik, “Bu dönemde en sık karşılaşılan problemler, mide asidinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü ve bağırsaklardaki hareketsizlik sonucu görülen kabızlıktır. Bu nedenle yemekten hemen sonra uyumak, reflüye davetiye çıkarmaktadır” dedi.

        • 6

          HURMA KABIZLIĞA İYİ GELİR

          Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurmanın faydalarına dikkat çeken Uzm. Dyt. Özçelik, şu bilgileri paylaştı: “Ramazan ayında insanların yaygın şikâyetlerinden biri, sindirim sisteminin düzenli çalışmaması nedeniyle oluşan hazımsızlık problemleridir. Hurma, mide asidini dengeleyerek midede oluşabilecek sorunları önlemektedir. Bir diğer ifadeyle aşırıya kaçmamakla birlikte tüketilen hurma, mide problemlerini olumlu yönde etkileyebilir. Yüksek lif açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için bağırsakları çalıştırmada da önemli bir rol oynar. Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminden kaynaklanacak hastalık risklerini de azaltır. Aynı zamanda kansızlığa da iyi gelmektedir.”

        • 7

          FAZLA TÜKETİLİRSE KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

          Hurmanın gün içinde ne kadar fazla tüketildiğinin fark edilmeyebileceğini dile getiren Uzm. Dyt. Özçelik, “Ancak gereğinden fazla hurma tüketen bireylerin kan şekerinde dalgalanmalar olabilir. Kan şekerinde dengesiz artışlara sebep olabilecek bu sorun da kilo artışlarını da beraberinde getirir. Özellikle Ramazan ayında kilo problemlerinden kaçınmak için dengeli beslenmeye öncelik verenlerin, hurma tüketiminde de aşırıya kaçmaması gerekir” açıklamasında bulundu.

        • 8

          UZUN SÜREN AÇLIK SONRASINDA MİDEYİ RAHATLATIR

          Orucu hurma ile açmanın doğru olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Uzm. Dyt. Özçelik, “Tüm gün aç kaldıktan sonra birden ağır yemekle başlamak, sağlık açısından uygun değildir.

        • 9

          Bu yüzden mideyi rahatlatmak için su ve hurmayla oruç açmak daha doğru olmaktadır. Su içmek, susuzluğu giderirken hurma da vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin alınmasını sağlayarak kan şekerini düzenler” dedi.

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