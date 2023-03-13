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Ramazanda kaç gün oruç tutulur? 2023 Ramazan ayı kaç gün, 29 mu, 30 mü?

Ramazanda kaç gün oruç tutulur? 2023 Ramazan ayı kaç gün?

Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda. Bu sene 23 Mart günü ilk oruçlar tutulacak ve Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla gözler "Ramazanda kaç gün oruç tutulur, 29 gün mü, 30 gün mü?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya dair bilgiler...

Giriş: 13.03.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan tarihleri de belli oldu. Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının son günleri yaşanırken Ramazan ayı için heyecan başladı. Peki, Ramazanda kaç gün oruç tutulur? 2023 Ramazan ayı kaç gün? İşte detaylar...

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • 2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK? 

    Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin." buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay  29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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