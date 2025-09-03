Ramazan ne zaman? 2026 Ramazan ayı kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

2026 yılında Ramazan ayının hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Oruç ibadetini gerçekleştirecek milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?