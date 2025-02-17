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        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman? 2025 Diyanet ile Ramazan ayına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

        Ramazan ne zaman? 2025 Diyanet ile Ramazan ayına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

        Diyanet takvimi ile Ramazan ayı tarihi belli oldu. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyenler ramazan ayı için geri sayıma başladı. Peki Ramazan ne zaman? 2025 Diyanet ile Ramazan ayına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:11
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki Ramazan ne zaman? 2025 Diyanet ile Ramazan ayına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

        • 2

          2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi tarihinde başlayacak. İlk sahura kalkılacak ve oruç ibadeti resmen başlamış olacak.

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

          1. GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

          2. GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

          3. GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

        • 3

          RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

          Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

          "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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