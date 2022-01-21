Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Müslümanların gündeminde. Bilindiği gibi İslam dininde dini günler, bayramlar, kandiller Hicri Takvim dikkate alınarak hazırlanan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre belirlenşiyor. Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu araştırıyor. İşte İslam toplumları tarafından ilgiyle araştırılan Ramazan bayramı ve ilk oruç tarihi