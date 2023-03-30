RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belediyeler, STK’lar, kaymakamlık ve valilikler gibi birçok farklı kurumun yanı sıra bireysel yardımlarda özellikle Ramazan ayında bir hayli artış gösteriyor. 23 Mart’ta başlayan Ramazan için yardımlar da dağıtılmaya başladı.

Birçok vakıf, dernek ve belediyeler Ramazan kolisi yardımı yapmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kızılay, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan kumpanyası yardımı yapan kuruluşlardan bazılarıdır.

Ramazan Kolisi, genellikle yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve hükümetler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanır. Bu nedenle, Ramazan Kolisi başvurusu yapmak için öncelikle bu kuruluşların internet sitelerini veya yerel merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.