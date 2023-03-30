E DEVLET RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ramazan kolisi yardımı başvurusu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin web siteleri üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulmalıdır.
E-Devlet kapısı üzerinden erzak kolisi başvurusu yapmak için, kişilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklaması gerekmektedir.
Başvuru formunda, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler de istenmektedir.
Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar tarafından başvurular incelenir ve uygun görülen kişilere erzak kolisi dağıtımı yapılır.
Ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla dağıtılmaktadır. Kimlere yardım yapılacağı konusunda her kurumun kendine özgü kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlere göre belirlenen ailelere yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak kişilerin başvuru yapacakları kurumların kriterlerini öğrenmeleri gerekmektedir.
Ramazan kolisi yardımı başvuruları, genellikle Ramazan ayından önce başlar ve Ramazan ayı boyunca devam eder. Başvuruların sonuçları kurumların kendi açıklamalarıyla duyurulur. Başvurunuz onaylandığında, yardım paketinizi belirtilen yerden teslim alabilirsiniz.
Bağlı olduğunuz Belediyenizin E-Devlet başvuruları açık değil ise bu alanda başvuru yapamazsınız! Sorgulama yapılan her şahıs için sistem tarafından log kaydı tutulmaktadır.