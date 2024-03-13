YAPILIŞI:

Tereyağı ve unu bir tencerede orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. Domasteslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin (robottan da geçirebilirsiniz). Daha sonra domastesleri kavrulan un ve tereyağın içine ekleyip biraz pişirin.

Üzerine sıcak suyunu ilave edin ve 15 dakika kadar kaynatın. Son olarak sütünü de ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu aşamada tuzunu ilave edebilirsiniz. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyabilirsiniz. Afiyet olsun!