Ramazan'ın dördüncü gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Pratik ve lezzetli iftar menüsü önerisi
Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri oluyor. Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmanız için sizlere bir çorba, bir ana yemek, bir salata ve bir tatlıdan oluşan bir menü hazırladık! İşte, Ramazan'ın dördüncü gününde hazırlayabileceğiniz iftar menüsü önerisi!
- 1
Ramazan ayında oruç tutanlar için akşama ne yiyeceklerini bulmak bazen zor olabiliyor bu yüzden Ramazan ayının 4. gününü geride bırakırken ''iftara ne yapsam?'' diye düşünenler için pratik yemekleri menü olarak derledik. İşte, Ramazan'ın dördüncü gününde yakınlarınıza yapabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
- 2
MERCİMEK ÇORBASI
MALZEMELER:
1 litre su
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet orta boy patates
Yarım havuç
2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
Damak tadınıza göre tuz
- 3
YAPILIŞI:
1 litre suyu büyük derin bir tencereye alın. Bu sırada büyük küpler şeklinde patatesi kesin, havuçları ince uzun doğrayın ve sarımsakları ezin. Daha sonra bu malzemeleri, tuzu, zeytinyağını ve kırmızı mercimeği tencereye ekleyin.
Tencere kapağını az açık şekilde kapatarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra çorbanızı orta ateşte pişmeye bırakın. Sebzelerin pişip pişmediğine baktıktan sonra malzemeleri bir robot yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Üzeri için tereyağı yakıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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- 4
ISPANAKLI TAVUK DOLMASI
MALZEMELER:
500 gram ince piliç göğüs
1 adet soğan
1 küçük demet ıspanak
1 küçük demet taze nane
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limon
100 gram krem peynir (isteğe bağlı artırıp azaltabilirsiniz)
Üzeri için biraz tereyağı
Damak tadınıza göre karabiber ve tuz
- 5
YAPILIŞI:
Bir tencerede doğradığınız soğanları kavurun. Soğanlar biraz kavrulunca küçük küçük doğradığınız ıspanağını, nanesini de ekleyin ve kavurun. Bunun yanı sıra limon kabuğunun rendesini, tuzu ve biraz suyunu ekleyin. Suyunu çekince soğumaya bırakın. Tavukların üzerine karabiber ve tuz serpin.
Üzerine biraz krem peyniri sürdükten sonra içlerine ıspanaklı harçtan koyarak rulo haline getirin ve kürdan yardımıyla kapatın. Hafif yağladığınız fırın tepsisine dizdiğiniz tavukların üzerine tereyağı ekledikten sonra üstlerini alüminyum folyo ile kapatın. 190 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Son 10 dakika üzerini açarak pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 6
ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
MALZEMELER:
1,5 su bardağı arpa şehriye
3 su bardağı su veya et suyu
2 adet domates rendesi (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz ve karabiber (isteğe bağlı artırıp azaltılabilir)
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- 7
YAPILIŞI:
Yaygan geniş bir tencere çıkartın ve içerisinde tereyağını eritin. Daha sonra şehriyeleri ekleyip rengi kahverengi oluncaya kadar kavurun. Bu aşamada şehriyenizi domatesli yapmak isterseniz rendelenmiş domatesleri ilave edip biraz daha kavurabilirsiniz.
Daha sonra tuz ile karabiberi serptikten sonra sıcak suyunu veya et suyunu da ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Ardından 10-15 dakika demlenmesi için kenara alın. İsteğe göre dereotuyla servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
- 8
GAVURDAĞI SALATASI
MALZEMELER:
6 adet domates
1 adet soğan
4 adet sivri biber
1 kahve fincanı ceviz içi
1 kahve fincanı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
- 9
YAPILIŞI:
Domatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra küp küp olacak şekilde doğrayın. Bu sırada kuru soğan ile sivri biberleri de ince ince doğrayın. Geniş derin bir kap alın ve bu malzemeleri kapta birleştirin.
Daha sonra dövülmüş cevizleri, nar ekşisini ve baharatları da ilave edip tüm malzemeleri harmanlayın. Bu aşamada salata tabağınıza alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
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- 10
ŞEKERPARE
MALZEMELER:
125 gram oda ısısında margarin
Yarım su bardağı pudra şekeri
3 çorba kaşığı irmik
1 adet yumurta
2 su bardağına yakın un
1 paket şekerli vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı fındık
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
- 11
YAPILIŞI:
Derin bir karıştırma çıkartın ve içerisine yağ ile pudra şekerini koyup karıştırın. Daha sonra yumurtayı da ilave edin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada irmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin. Bu sırada bir tepsi çıkartıp yağlayın ve üzerine tatlılarınızı dizin.
- 12
180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Şerbeti için derin bir tencere alın ve içerisine su ile şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve şerbeti ılımaya bırakın. Bu sırada pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin. (Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olmalıdır.) Biraz şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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