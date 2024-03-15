Ramazan'ın beşinci gününde misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü
Evinde sevdikleriyle birlikte iftar yapmak isteyen insanlar, internette ''akşam yemeğine ne pişirsem, Ramazan için iftar menüleri'' gibi konuları aratıyor. İşte, sizin için Ramazan'ın beşinci gününde yapabileceğiniz bir iftar menüsünü derledik.
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Ramazanın beşinci gününde, Müslümanlar için bereketli sofraları paylaşmanın mutluluğu yaşanmaya devam ediyor. Bugün, iftar sofranız için hazırlayabileceğiniz çorbadan tatlıya kadar zengin bir menüyü sizin için derledik. İşte, Ramazan'ın beşinci gününde misafirlerinize ve ailenize hazırlayabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
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BROKOLİ ÇORBASI
MALZEMELER:
500 gram brokoli
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1,5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
- 3
YAPILIŞI:
Brokoliyi yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Derin bir tencere çıkartın ve içerisine brokoliyi ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlandıktan sonra süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını birlikte erittikten sonra ununu ekleyip kavurun.
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- 4
Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyerek çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin.
Çorbanın pürüzsüz olması için blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave edip karıştırdıktan sonra 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alarak servis edin. Afiyet olsun!
- 5
ÇITIR PANELİ KIZARTMA TAVUK
MALZEMELER:
5-6 parça tavuk göğsü (600-800 gram)
200 ml soda (1 şişe)
1 bardak süt
2 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
DIŞ KAPLAMASI İÇİN:
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı mısır gevreği (robottan geçirilmiş)
1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
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YAPILIŞI:
Tavuklarınızı ince dilimler halinde kesin. Bu aşamada ister şinitzel gibi ister küçük toplar halinde tamamen göz zevkinize bağlı olarak kesebilirsiniz. Daha sonra sosu için derin bir kapta soda, süt, tuz ve karabiberi karıştırın.
Bu aşamada içerisine tavuklarınızı ekleyip harmanlayın ve dinlendirmeye bırakın. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra önce una, sonra çırptığınız yumurtaya, en son ise mısır gevreğine bulayarak kızgın yağda kızartabilirsiniz. Kızaran tavuklarınız servise hazır. Afiyet olsun!
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- 7
DOMATES SOSLU MAKARNA
MALZEMELER:
1 paket istediğiniz bir makarna
4 yemek kaşığıtereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
4 orta boy domates (rendelenmiş)
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
4 su bardağı ılık su
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YAPILIŞI:
Büyük derin bir tencere çıkartın ve içerisinde tereyağını eritin. Bu sırada rendelediğiniz sarımsakları ve domates salçasını tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Daha sonra rendelediğiniz domatesleri baharatlarla birlikte koyup karıştırın.
Domatesleri bir süre pişirdikten sonra makarnanızı ekleyin ve üzerine ılık suyu gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar 10 dakika pişirin. Pişen makarnanızı alıp demlenmesi için 3-4 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 9
COLESLAW (LAHANA SALATASI)
MALZEMELER:
600 gram beyaz lahana (Küçük boylarda bir lahananın yarısı)
2 adet orta boy havuç
Yarım kuru soğan
SOSU İÇİN:
6 yemek kaşığı mayonez
1 adet limon (suyu sıkılmış)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi (isteğe bağlı)
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- 10
YAPILIŞI:
Lahanayı yıkayın ve göbek kısmında yer alan sert kısmını çıkarıp ince bir şekilde kıyın. Yıkayıp kabuklarını soyduğunuz havuçları lahanayla aynı şekilde incecik doğrayın. Daha sonra kuru soğanı soyup ince bir şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri derin bir kaba alın.
Bu sırada salatanın sosunu hazırlamak için bir kapta sirke, toz şeker, tuz ve limon suyunu, şeker eriyene kadar karıştırın. Sosun içerisine mayonezini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız sosu, derin kaptaki salatanızla karıştırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 11
KEMALPAŞA TATLISI
MALZEMELER:
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı un
ŞERBETİ İÇİN:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
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YAPILIŞI:
Derin bir kap çıkartın ve içerisine yumurta, yoğurt ve sıvı yağını ekleyin. Malzemeleri elinizle karıştırın. Bu aşamada içerisine irmik ile unu kontrollü olarak ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Elinize yapışmayacak bir hamur elde edince ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizde yuvarlayın. Bu sırada tepsinizi yağlayın ve yuvarladığınız tatlıları dizin.
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- 13
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Pişen tatlıları soğumaya bırakın. Bu sırada şerbeti hazırlamaya başlayabilirsiniz. Büyük bir tencere çıkartın, içerisine şekerle suyu ekleyip kaynatın.
Kaynayan şerbetinize limonu ekledikten sonra ocaktan alın. Soğuk olan tatlınızı şerbetin içerisine atın ve çekmesini bekleyin. Şerbetini çeken tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!