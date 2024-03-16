YAPILIŞI:

Soğanları küçük küçük doğrayın ve sıvı yağla birlikte derin bir tencereye ekleyin. Önceden yıkadığınız mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyin.

Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağı altını kısın ve mercimekler dağılana kadar pişmeye bırakın. Bu sırada ayrı bir tencerede sıvı yağın içine salça ekleyin ve birkaç dakika kavurun.