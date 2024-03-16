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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın altıncı gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Evde yapabileceğiniz kolay beyti kebabı tarifi

        Ramazan'ın 6. iftarı için tatlısından kebabına menü alternatifi!

        Ramazan ayının 6. gününe girerken insanlar, haftasonunun da telaşına düşebiliyor. Bu telaşın arasında bir de akşama ne pişireceklerini düşünenler için bir menü hazırladık. İşte, cumartesi akşamı için hazırlanabilecek iftar menüsü önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 16.03.2024 - 07:42
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        • 1

          Her gün yeni bir iftar menüsü hazırlamak, hem zaman hem de emek gerektiren bir süreçtir. Bu durumun yanı sıra her gün için farklı yemek tarifi bulmak da zor olduğundan Ramazan ayında insanlar yapabilecekleri alternatifleri internetten araştırabiliyor. İşte, sizin için hazırlanan Ramazan'ın altıncı günü iftar menüsü önerisi...

        • 2

          EZOGELİN ÇORBASI

          MALZEMELER:

          2 çorba kaşığı kırmızı mercimek

          2 çorba kaşığı bulgur

          2 çorba kaşığı pirinç

          1 orta boy kuru soğan

          1 yemek kaşığı biber salçası

          Yarım çay bardağı sıvı yağ

          5 su bardağı su veya et suyu

          1 tatlı kaşığı kuru nane

          1 tatlı kaşığı pul biber

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı tuz

        • 3

          YAPILIŞI:

          Soğanları küçük küçük doğrayın ve sıvı yağla birlikte derin bir tencereye ekleyin. Önceden yıkadığınız mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyin.

          Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağı altını kısın ve mercimekler dağılana kadar pişmeye bırakın. Bu sırada ayrı bir tencerede sıvı yağın içine salça ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

        • 4

          İçine nane, pul biber ve karabiber ve 1 bardak su ekleyip pişirin. Elde ettiğiniz sosu, pişmiş olan çorbanıza ekleyip birkaç dakika daha pişmeye bırakın.

          Bu aşamada yoğun kıvam seviyorsanız ekstra su ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ekleyip biraz karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 5

          BEYTİ KEBAP

          MALZEMELER:

          500 gram kıyma

          4 diş sarımsak (ezilmiş)

          1 adet soğan (rondoda çekilmiş)

          1 dilim ufalanmış ekmek

          1 adet yumurta

          Damak tadınıza göre karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve kekik

          SOSU İÇİN:

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1 yemek kaşığı salça

          Yarım çay bardağı sıcak su

          1 çay kaşığı tuz

        • 6

          YAPILIŞI:

          Derin bir kap çıkartın ve içerisine kıymayı, sarımsağı, soğanı, ekmeği, baharatları ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Kıyma haline gelince harçtan dört adet uzunlamasına ince olacak şekilde köfte hazırlayın.

          Aldığınız veya kendiniz yaptığınız lavaşınızın içerisine köfteleri yerleştirip çok sıkı olmayacak şekilde sarın. Bir tepsi çıkartın ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

        • 7

          Sosu için önce tereyağını eritin. İçine salçayı ekleyip biraz kavurun. Daha sonra suyunu ekleyip karıştırın ve 3-4 dakika kaynatın. Bu sırada pişen beytileri servis tabağına alın.

          Beytilerin ortasına yoğurt koyup üzerlerine hazırladığınız sosu gezdirin. Daha sonra kenarlarına közlenmiş domates, biber gibi yiyecekler yerleştirerek süsleyebilirsiniz. Üzerini ise maydanozla süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 8

          BULGUR PİLAVI

          MALZEMELER:

          2 su bardağı pilavlık bulgur

          2 adet domates

          1 adet soğan

          2 adet sivri biber

          1 su bardağı tavuk suyu

          2,5 su bardağı sıcak su

          4 yemek kaşığı sıvı yağ

          1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre artırılıp azaltılabilir)

        • 9

          YAPILIŞI:

          Soğanları soyun ve ince olarak kıyıp yaygan bir tencerede kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanların üzerine halka şeklinde doğradığınız biberleri ekleyin. Biraz kavurduktan sonra rendelediğiniz domatesi de ekleyin.

          Bu aşamada bulguru ekleyerek 2 dakika kadar daha kavurun. Sıcak su veya tavuk suyunu ekleyip tuzunu katarak pişirmeye bırakın. Kısık ateşte kapağı kapalı pişirin. Ocağın altını kapatıp demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 10

          BOSTANA SALATASI

          MALZEMELER:

          5 adet domates

          2 adet salatalık

          yarım kuru soğan

          2 adet yeşil biber

          Yarım demet maydanoz

          SOSU İÇİN:

          Yarım çay bardağı zeytinyağı

          3 yemek kaşığı nar ekşisi

          1 yemek kaşığı isot

          1 yemek kaşığı sumak

          1 yemek kaşığı domates salçası

          1 yemek kaşığı biber salçası

          1 çay kaşığı tuz

        • 11

          YAPILIŞI:

          Tüm sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyup 1 tanesini rendeleyin, geri kalanını ise küçük küpler halinde doğrayın. Bu sırada salatalıkları küp şeklinde doğrayın.

          Yeşil biberi, soğanı küp küp doğrayın. Maydanozunu da ince ince kıydığınız salatanızın tüm malzemelerini çukur bir kaseye alın ve üzerine sosu dökün. Tamamen karıştırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 12

          KADAYIF TATLISI

          500 gram tel kadayıf

          150 gram tereyağı

          2 su bardağı iri dövülmüş ceviz veya fındık

          ŞERBETİ İÇİN:

          4,5 su bardağı toz şeker

          4,5 su bardağı su

          Yarım limonun suyu

        • 13

          YAPILIŞI:

          Tel kadayıfları elinizde tel tel ayırın. Bu sırada tepsinizi yağlayın ve istediğiniz kuruyemişi iri olarak havanda dövün ya da rondodan geçirin.

          Yağladığınız tepsiye en alt kısmından başlamak üzere bir sıra tel kadayıf bir sıra ceviz veya fındık olacak şekilde yerleştirin. Bu işlemi malzemeniz bitene kadar tekrarlayın. En son katı da kadayıfla kapladıktan sonra, üzerini bir tepsi yardımıyla iyice bastırın.

        • 14

          Daha önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Bu sırada şerbeti için küçük bir tencerede su, şeker ve limonu kaynatın. Kaynayan şerbeti bir kenara alıp soğumasını bekleyin.

          Kadayıf sıcak şerbet ise soğuk şekilde hazırlanmalıdır, bunu sağlamak için tel kadayıflar fırında pişene kadar şerbetiniz soğumasını bekleyebilirsiniz. Fırından çıkarttığınız tel kadayıfların üzerine soğuk şerbeti döktükten sonra dilimlere ayırın. Ilık veya soğuk olarak servis edilebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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