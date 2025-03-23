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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın 23. gününe özel çorbasından tatlısına iftar menüsü!

        İftar menüsü: Ramazan'ın 23. günü ne pişirsem diyenler için çorbasından tatlısına iftar menüsü

        Ramazan'ın 23. gününde ne yemek yapacaklarına karar veremeyenler için bir iftar menüsü hazırladık. İşte, sizin için Ramazan'ın 17. gününde misafirlerinize hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:23
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        Ramazan'ın 23. günü için iftar menüsü!
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        Ramazan ayına özel davet ettiği misafirlerine ne yapacağını düşünenler için çorbasından tatlısına kadar bir iftar menüsünü sizler için derledik.

        YÜKSÜK ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı düvencik (yüksük) ya da minik erişte

        1 adet soğan

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 litre tavuk suyu ya da et suyu

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı karabiber

        1 çay bardağı nohut (isteğe bağlı)

        1 su bardağı yoğurt (tercihen koyu kıvamlı)

        Yapılışı:

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        1. İlk olarak tereyağını tencerede eritin, doğradığınız soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

        2. Salçayı ekleyip bir iki dakika daha kavurun.

        3. Suyu ekleyin ve kaynamaya başlayınca düvencik (yüksük) ekleyin. Eğer nohut kullanıyorsanız, nohudu önceden haşlayıp ekleyebilirsiniz.

        4. Çorba kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi ekleyin. Çorbanın kıvamı yoğun olursa biraz sıcak su ekleyebilirsiniz.

        5. Çorba piştikten sonra, yoğurdu bir kaba alın, biraz çorba ekleyip çırpın, sonra çorbanın içine karıştırarak ekleyin.

        6. Karıştırıp birkaç dakika daha kaynatın ve sıcak servis yapın.

        KAYSERİ YAĞLAMASI

        Malzemeler:

        4 su bardağı un

        1 su bardağı su

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 paket yaş maya (veya 1 paket kuru maya)

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        200 gram kıyma

        1 adet soğan

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        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay bardağı su

        Tuz, karabiber, pul biber

        Yapılışı:

        1. Öncelikle mayayı suyla karıştırarak kabarmasını bekleyin.

        2. Un, tuz, sıvı yağ ve mayayı karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp mayalanması için yaklaşık 1 saat bekletin.

        3. İç harcı hazırlamak için, kıymayı tavada kavurun. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Biraz su ekleyip pişirmeye devam edin.

        4. Hamurdan küçük parçalar koparıp ince şekilde açın.

        5. Her bir yufkanın üzerine hazırladığınız harcı yayın.

        6. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.

        7. Sıcak olarak servis yapın.

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        KÖZ PATLICAN SALATASI

        Malzemeler:

        3-4 adet patlıcan

        1 adet kırmızı soğan

        2-3 diş sarımsak

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı nar ekşisi

        Tuz, karabiber

        1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        1/2 çay bardağı limon suyu

        Yapılışı:

        1. Öncelikle patlıcanları közleyin. Bunu yapmak için ocak üzerinde veya fırında patlıcanları kabukları yanana kadar pişirin.

        2. Közlenmiş patlıcanları soyup doğrayın.

        3. Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları da ezin.

        4. Bir kabın içine doğradığınız patlıcanları, soğanı ve sarımsağı alın.

        5. Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin, iyice karıştırın.

        6. Son olarak üzerine pul biber serpiştirip, soğuk servis yapın.

        REVANİ

        Malzemeler:

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        2 adet yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı yoğurt

        1/2 su bardağı sıvı yağ

        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilin

        1 su bardağı irmik

        1,5 su bardağı un

        Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, birkaç damla limon suyu

        Yapılışı:

        1. İlk olarak yumurtaları ve şekeri çırpın. Üzerine yoğurdu, sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.

        2. İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.

        3. Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün.

        4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

        5. Şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip, 5-10 dakika daha kaynatın.

        6. Fırından çıkan sıcak revaniye sıcak şerbeti dökün.

        7. Şerbeti çekip soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.

        Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: YouTube/shutterstock/istockphoto

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