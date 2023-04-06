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Ramazan'ın 15. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

Ramazan'ın 15. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü!

Ramazan ayının başlamasının üzerinden 15 gün geçti. Yarısını tamamladığımız mübarek ay içerisinde misafirlerini evinde ağırlamak ve iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette ‘Ramazan 15. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın on beşinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 15. günü iftar menüsü…

Giriş: 06.04.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI

    Malzemeler

    2 su bardağı kırmızı mercimek

    1 adet kuru soğan

    1 adet patates

    1 adet havuç

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı un

    Çeyrek çay bardağı sıvıyağ

    Yaklaşık 2 lt kaynar su

    Terbiyesi için:

    1 tane yumurta sarısı

    Yarım bardak soğuk süt

    Sosu için:

    Yarım çay bardağı sıvıyağ

    3 çay kaşığı pul biber

    Yapılışı: Mercimekler nişastası gidene kadar bol suda yıkanır. Çorbayı yapacağımız tencereye soğan, patates ve havucu ekleyip, 1,5 litre su koyalım ve pişmeye bırakalım. Mercimek piştikten sonra kevgir süzgeçten geçirin .Artanı atabilirsiniz. Tencereye sıvıyağ, tereyağı koyun ve un ekleyin. Hafif kavrulduktan sonra süzdüğümüz mercimeği ilave edin. Karışım çok katı ise kaynar su ilavesi yapın. Terbiyesi için yumurta sarısına sütü koyun ve karıştırın. Bu karışım ılınınca yavaş yavaş çorbaya dökün. Devamlı kaynayana kadar karıştırın. Kıvamını ayarlayın. Üstüne dökülecek sosu için bir tavada tereyağında pul biberi kızdırın. Servis esnasında çorbanın üzerine dökün.

  • ADANA KEBAP

    Malzemeler

    1 kilo tek çekilmiş kıyma

    2 yemek kaşığı kadar biber salçası

    2 tatlı kaşığı pul biber

    1 tatlı kaşığı kadar kimyon

    1 çay kaşığı karabiber

    1 tatlı kaşığı kadar kekik

    1 tatlı kaşığı tuz

    Yapılışı: Adana kebap tarifimizi hazırlamak için bir yoğurma kabının içerisine gereken bütün malzemelerimizi alıyoruz. Tercih ettiğimiz kıymamızın orta yağlı olması ve bir kere çekilmiş olması gerekmektedir. Bütün malzemelerimizi aldığımız kabın içerisinde 15 dakika kadar yoğuruyoruz.Eğer yoğurma işlemi bir gece önceden yapılıp, Adana kebap harcımız bir gece buzdolabında beklerse çok daha iyi olacaktır. Olmazsa 1 saat bile olsa dinlendirmenizi öneririz. Hazırladığımız karışımımızı ellerimizi yağlayarak şişlerimize takıyoruz. Fırınımızın ızgara kısmında pişirip, servise sunuyoruz. 

  • BULGUR PİLAVI

    Malzemeler

    2 su bardağı pilavlık bulgur

    2 adet domates

    1 adet soğan

    2 adet sivri biber

    1 su bardağı tavuk suyu

    2,5 su bardağı sıcak su

    4 yemek kaşığı sıvı yağ

    Tuz

    Yapılışı: Soğanları ince olarak kıyıp yağ ile kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanların üzerine halka şeklinde doğradığınız biberleri ekleyin. Biraz kavurduktan sonra rendelediğiniz domatesi ekleyin. Bulguru ekleyerek 2 dakika kadar daha kavurun. Sıcak su veya tavuk suyunu ekleyip tuzunu katarak pişirmeye bırakın. Pişen bulguru bir süre kapağı kapalı olarak, ocakta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

  • GAVURDAĞI SALATA

    Malzemeler

    3 adet orta boy domates

    1 adet yeşil biber

    1 adet kuru soğan

    Bir kaç dal maydanoz

    Göz kararı iri kırılmış ceviz

    Zeytinyağı

    Nar ekşisi

    Sumak

    Tuz

    Yapılışı: Domates biber soğan maydonoz ve cevizi ince ince doğrayın. Zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzla tatlandırın. 

  • FIRIN SÜTLAÇ

    Malzemeler

    1 litre süt

    1 su bardağı toz şeker

    3 yemek kaşığı kadar pirinç

    4 yemek kaşığı kadar nişasta

    1 paket vanilya

    Yapılışı: İlk olarak pirinçleri yıkıyoruz, su ekliyoruz ve ocakta pişene kadar haşlıyoruz. Diğer yandan sütü tencereye alıyoruz ve kaynamayınca toz şekeri ekleyip, karıştırıyoruz. 2-3 dakika pişirip, pirinçleri ve nişastayı ekliyoruz. Kaynayınca ocaktan alıyoruz ve vanilyayı ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı ısıya dayanıklı sütlaç kaselerimize paylaştırıyoruz. Tepsimizin yarı miktarına kadar soğuk su ekliyoruz ve fırın tepsimize diziyoruz. Tepsimizi fırınımızın en üst rafına yerleştiriyoruz ve 180 sıcaklıkta sütlaçlarımızın üzerleri pişinceye kadar bekletiyoruz. Fırından çıkardığımız sütlaçları, bir gece buzdolabında bekletip, servise sunuyoruz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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