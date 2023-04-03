BROWNİ

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Browni kekin sosu için gerekli malzemeler:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı: Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpın. Sıvı yağ ve süt eklediğiniz karışımı bir miktar daha karıştırdıktan sonra sonra un kakao kabartma tozu ve vanilya ilave ederek bir süre daha karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında keki pişirin. Sosu için süt şeker ve sıvı yağ ayrı bir tencerede devamlı karıştırarak pişirin, kaynayınca ocağın altını kapatın. Fırından çıkan keki 5 dakika soğuması için bekletin ve hazırladığınız sosu her yerine yedirin. Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklemeniz faydalı olacaktır. 1 gece bekletilen tatlıyı, ertesi gün tüketebilirsiniz!