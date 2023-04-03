COLESLAW SALATASI
Malzemeler
Yarım lahana
1 tatlı kaşığı tuz
2 büyük boy havuç
1 mor soğan, piyazlık doğranmış
1 kereviz sapı, ince doğranmış
1 yemek kaşığı toz şeker
6 yemek kaşığı yoğurt
5 yemek kaşığı mayonez
3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı: Lahanayı yıkayıp incecik doğrayın, tuzu ekleyip yumuşayana kadar iyice ovalayın. Rendelenmiş havuç ile birlikte temiz bir tülbentin üzerine alın, uçlarından toparlayarak suyunu sıkın. Suyu sıkılmış lahana ve havuçları geniş bir kaba aktarın, mor soğan, kereviz sapı ve yaprağı, toz şeker, yoğurt, mayonez, sirke, 2 yemek kaşığı kapari ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Salatanın üzerini kapatarak buzdolabında bir gün dinlendirin. Ertesi gün dereotunu ekleyip karıştırın. Servis kâsesine alarak bir yemek kaşığı kapariyi üzerine serpiştirin.