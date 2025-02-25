Ramazan imsakiyesi 2025... Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet'in dini günler takvimi ile Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler, bulunduğu ildeki sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayına özel 81 il Ramazan imsakiyesi 'haberturk.com' üzerinden yayımlandı. Peki, "İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?" İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati...