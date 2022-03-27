Milyonlarca Müslüman 2 Nisan Cumartesi akşamı Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Her zaman olduğu bu sene de orucunu ilk açan ilk il Hakkari olurken, son il Edirne olacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Ramazan ayı imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri...