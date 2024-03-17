İDEAL SAHUR NASIL YAPILMALI?

İdeal sahur ve iftar, tokluk hissi verecek ve vücudunuzun gün boyunca ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak şekilde dengeli bir öğün olmalıdır. Sahurda bunları tüketmek hem sağlıklı kilo vermenize hem de gün boyunca enerji seviyenizi stabil tutmanıza yardımcı olabilir:

Protein: Sağlam bir protein kaynağı, tokluk hissinin korunmasına ve kas dokusunun korunmasına yardımcı olur. Örneğin, yumurta, yoğurt, peynir, tavuk, balık veya baklagiller gibi gıdaları t