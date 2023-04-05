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Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir?

Ramazan ayında kişilerin en rahatsız olduğu durumların başında ağız kokusunun olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, "Sahur ve iftar sonrası titizlikle yapılan diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dil üzerinin dil kazıyıcılarla temizlenmesi, hem diş çürükleri ve diş eti iltihaplarını hem de ağız kokusunu önleyecektir" dedi

Giriş: 05.04.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir?
Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir?
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Ağız ve diş sağlığını korumak her zaman dikkat edilmesi, önem verilmesi gereken bir konu. Günlük yaşantıda ağız ve diş sağlığını korumak için sabah ve akşam olmak üzere en az iki kere diş fırçalamak; diş ipi, ara yüz fırçası ve ağız gargaraları gibi ek materyaller kullanmak yeterli oluyor. Fakat ramazan ayında değişen beslenme rutiniyle birlikte daha dikkatli olmak gerekiyor.

Ramazan ayında kişilerin en rahatsız olduğu durumların başında ağız kokusunun (halitozis) geldiğini belirten Ağız ve Çene Radyolojisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, "Yapılan araştırmalarda ağız kokusunu oluşturan en büyük etmen dil üzerinde biriken bakterilerdir. Oruç tutanlarda ağız kokusunun görülmesinin diğer sebepleri ağız kuruluğu, iyi temizlenmeyen diş yüzeyleri, uyumsuz restorasyonlar ve bunların aralarında biriken yemek artıklarının oluşturduğu plaktır" dedi.

"SAHUR VE İFTAR SONRASI DİŞLER TİTİZLİKLE TEMİZLENMELİ"

Yüce, sahur ve iftar sonrası titizlikle yapılan diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dil üzerinin dil kazıyıcılarla temizlenmesinin hem diş çürükleri ve diş eti iltihaplarını hem de ağız kokusunu önleyeceğini aktardı.

Yine ağız kokusunu engellemek için ağız gargaralarının kullanılmasını öneren Yüce, "Ramazan ayında gün içinde ise macun kullanılmadan kuru fırçalama yapılması oluşan dental plağı ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

RAMAZANDA BAŞKA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Öncelikle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli,
- Hem ağız kuruluğunu hem de vücut dehidratasyonunu önlemek için iftar ve sahur arası bol bol su içilmeli,
- Hızlı yemek yememek ve lokmaları yavaş ve iyi çiğnemek sindirime yardımcı olduğu kadar ağız ve diş sağlığı açısında da oldukça önemli,
- Dişlerinize ve diş etlerinize zarar vermemesi için çok sıcak veya soğuk yemek-içecek tüketmemelisiniz,
- Ramazan ayında peynir ve süt ürünleri tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Bu şekilde en doğal yoldan dişlerinizin çürümesinin önüne geçmiş olursunuz,
- Sarımsak ve soğan gibi gıdalardan uzak durulmalı,
- Süt ve balık sindirim sırasında kötü koku açığa çıkaran proteinler içerdiğinden tüketiminden hemen sonra dişler fırçalanmalı.
- Bilinenin aksine oruçlu bireylerde su yutulmayacak şekilde birçok dental işlem (diş taşı temizliği, basit dolgular, ölçü alımı vs.) uygulanabilmektedir. Ancak yine de en güzeli ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gitmek olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. - - - Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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