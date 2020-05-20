HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

SAÇ KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

½ kg kuzu eti

2 tane sivribiber

2 tane domates

2 tane orta boy kuru soğan

1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)

Karabiber

Tuz

Pul biber,

Kekik

SAÇ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı saça koyun, ardından doğranmış etleri ilave edin. Suyunu çekene kadar eti kavurun. Yarım çay bardağı su dökerek suyun çekmesini sağlayın. Sonra ince ince doğranmış soğanları ilave edin. Tavanın kapağını kapatarak eti kavurun, doğranmış biber ve domatesleri ekleyin. Kapağı kapalı halde aralayarak arada karıştırın. Son olarak tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekleyerek pişmeye bırakın. Pişen etleri servise alın. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı labne peyniri

2 yemek kaşığı bal

1 adet limon

1 su bardağı Hindistan cevizi

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI NASIL YAPILIR?

Peyniri ve balı derin bir kapta güzelce çırpın. Üzerine limon kabuğunu rendeleyin. Ardından Hindistan cevizini de ekleyerek güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Süslemek için de topları Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 30 dakika beklettikten Hindistan cevizi toplarınız yenmeye hazır! Afiyet olsun.