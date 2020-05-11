HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MISIR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 gram dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı un

8 çay bardağı süt

4 çay bardağı tavuk suyu

Süslemek için maydanoz

MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

EVDE TAVUK DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 tane büyük boy soğan

2 adet tavuk bonfile

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

4 adet lavaş

5 yemek kaşığı sıvı yağ

EVDE TAVUK DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik şeklinde doğrayın. Sarımsakları ve tavukları küçük parçalar halinde kesin. Kırmızı biberi uzun ve ince şekilde doğrayın. Yağımızı kızdırın ve soğanları tavada kavurun. Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları ve biberleri ekleyin. Biberler yumuşayınca yağın geri kalan kısmını ekleyin 1 dakika kadar ısınmasını bekleyip tavukları da üzerine ekleyin.

Tavuklarımız küçük doğranmış olduğundan dolayı hızlıca pişecektir. Yüksek ateşte döndürerek 6 dakika boyunca pişirin. Baharatları ekletin ve tavukları 2 dakika daha sote ettikten sonra ocaktan alın. Lavaş ekmeklerini yağsız bir tava da kısık ateşte hafif bir şekilde ısıtın ve hazırladığınız tavuk harcını içine koyup ekmeklerinizi dürümleyin. Tüm bu işlemlerden sonra kendinize ve sevdiklerinize afiyetle ziyafet çektirebilirsiniz.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

2 adet damla sakızı

ÜZERİ İÇİN

Toz tarçın

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...