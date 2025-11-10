Habertürk
        Haberler Gündem Raketler Cumhuriyet ruhuyla konuştu

        Raketler Cumhuriyet ruhuyla konuştu

        Türk Böbrek Vakfı'nın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlediği 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası coşkuyla sona erdi. 70 sporcunun yarıştığı organizasyonda kupalar, TBV Başkanı Timur Erk ve YSK Başkan Yardımcısı Murat Aslan tarafından takdim edildi; etkinlik, Cumhuriyet'in değerlerini vurgulayan anlamlı bir gösteri maçıyla taçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:27
        Cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı
        Türk Böbrek Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Tenis Turnuvası, Yeşilyurt Spor Kulübü’nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı. İki gün süren turnuvada kazanan sporcular, düzenlenen törenle kupalarını Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Aslan’ın elinden aldı.

        CUMHURİYET İÇİN GÖSTERİ MAÇI

        Turnuva, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak düzenlenen anlamlı bir gösteri maçıyla başlamıştı. TBV Başkanı Timur Erk, kortta serebral palsiye rağmen düzenli egzersiz ve sporla ayakta kalmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyetin azim, dayanışma ve kararlılıkla geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan bu sembolik maç, izleyicilerden büyük alkış aldı.

        KATEGORİLER VE ŞAMPİYON ÇİFTLER

        Toplam 70 sporcunun mücadele ettiği turnuva, kadınlar double, erkekler double ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride tek set eleme usulüyle oynandı.

        Kadınlar Double kategorisinde şampiyonluğu Çiğdem Evinç – Meral Horoz çifti kazanırken, Neşe Songül – Evren Şengür ikilisi finalist oldu.

        Erkekler Double şampiyonu İskender Yayla – Ergin Nerkiz, finalistler ise Muhsin Aydın – Aygün Erol oldu.

        Karışık Çiftler kategorisinde Aygün Erol – Ayfer Berber çifti birinci olurken, Fatih Sağıroğlu – Neşe Sağıroğlu ikinci sırada yer aldı.

        CUMHURİYET MESAJI VE DESTEK

        Kupa töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Cumhuriyet’in sporla, sağlıkla ve dayanışmayla yaşatılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Cumhuriyet Tenis Turnuvasına ilgi her geçen yıl artıyor. Katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Bu turnuvanın asıl kazananı, Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın teminatıdır. Bizler gençlere sadece kupalar değil, aynı zamanda bu değerleri de emanet ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle Cumhuriyet’in ışığını her zaman kortlarda, sahalarda ve hayatın her alanında yaşatacağız.”

        Yeşilyurt Spor Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilen Türk Böbrek Vakfı 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası, hem sporun hem de Cumhuriyet bilincinin bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik olarak katılımcıların hafızasında yer etti.

        #Böbrek Vakfı
        #Böbrek Vakfı tenis turnuva
        #haberler
