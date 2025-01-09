Rahşan Düren’in 'Verwegenheit' sergisi uzatıldı

Sanatçı Rahşan Düren’in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi “Verwegenheit”, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü ve büyük bir başarı elde etti. Beyoğlu’nun tarihi mekânlarından Tarhan Han’da yer alan sergi, 15 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Rahşan Düren’in soyut ve yarı-soyut kompozisyonlarıyla içsel ve dışsal dünyalar arasındaki karşıtlığı derinlemesine araştırdığı “Verwegenheit” sergisinde toplamda 100 eser yer alıyor. Sinematografik bir kurguya sahip sergi, mekâna özgü performatif bir yerleştirmeye dönüşerek izleyicileri kendileriyle bir hesaplaşmaya davet ediyor. Sergi, özellikle herkesin iç dünyasında tetiklenmeyi bekleyen “yabancılık” hissini sorgulamaya olanak tanıyor.

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Serginin Almanca kökenli adı “Verwegenheit” (“korkusuzluk, atılganlık, cüretkârlık”), sanatçı Rahşan Düren’in yaratıcı cesaretini ve her projesinde yeni deneyimlere olan yaklaşımını temsil ediyor. Beyoğlu’nun tarihi mekânlarından Tarhan Han’da 15 Ekim 2024 tarihinde kapılarını açan “Verwegenheit” sergisi, bugüne dek 300 bine yakın sanatsever tarafından ziyaret edildi. Bu etkileyici başarı, serginin görülmesi gereken önemli sanat etkinliklerinden biri olduğunu kanıtladı. Yoğun talep nedeniyle sergi, Mart ayının ortasına kadar uzatıldı.

Rahşan Düren Art Deco tarzıyla dikkat çeken ancak uzun bir terk edilişin ardından restorasyon geçiren Tarhan Han, “Verwegenheit” sergisine ev sahipliği yaparak mekânın tarihsel dokusuyla sanatı buluşturuyor. Tarhan Han’ın iç ve dış mekânları arasındaki karşıtlık, bireyin dış dünyadaki imajı ile gizlediği özgün özü arasındaki çatışmayı metaforik bir dille izleyiciye sunuyor.