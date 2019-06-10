Rahmi M. Koç Müzesi için 3 bin KM

Aralarında Birinci Dünya Savaşı öncesi üretilen ve bir döneme damgasını vuran klasik otomobillerin bulunduğu 'The Veteran Car Club of Great Britain' Hollanda'nın Lahey şehrinden başlayarak toplam 3 bin KM yol aldı ve turlarını İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde tamamladı.

'Lahey'den İstanbul'a Doğu Ekspresi Veteran Otomobil Turu'na 27 klasik otomobil katıldı. Rahmi M. Koç Müzesi, 25 yıldır aralarında yerli üretim araçların da bulunduğu 90'ın üzerinde klasik otomobile ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun öne çıkan objelerinden Malden Buharlı, ABD'nin Massachusetts eyaletinde üretilen, yıllar içinde dönem filmleri ve dizilerine konu edilen, ilk otomobil tasarımlarının da at arabalarından ne ölçüde etkilendiğini ortaya koyan efsanevi bir araç.

Diğer önemli bir koleksiyon parçası olan Ford Model T'nin ise dört farklı versiyonu Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor. Bunlar, 1908 model iki kişilik bir 'pick up', 1918 model bir 'roadster', yine 1918'e ait bir 'tourer' ve son olarak 1926 model bir TT otobüs. 1908'de yollara çıkan Ford Model T, 1927'ye kadar 15 milyon adet üretildi.