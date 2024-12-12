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        Haberler Sağlık Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu

        Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl dokuzuncu kez sahibini buldu. Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'na layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:14
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        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Atatüre'ye verildi
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        Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.

        Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında sunduğu öncü çalışmalarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı olağanüstü katkıları nedeniyle Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görülen Prof. Dr. Mete Atatüre, 2007’de katıldığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı’nın 2023’ten beri başkanlığını yürütüyor.

        Dönüşümlü olarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ve sonraki yıl da İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş henüz 50 yaşını tamamlamamış başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim ediliyor.

        "PROF. DR. ATATÜRE'NİN ARAŞTIRMALARI SAĞLIK VE ENERJİ GİBİ KRİTİK ALANLARDA DÖNÜŞÜM YARATMA POTANSİYELİNE SAHİP"

        Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, törende şöyle konuştu: “Koç Üniversitesi bugün YÖK Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 1. sırada. 31 yıl gibi kısa bir sürede mühendislik, tıp, fen bilimleri, hukuk, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi gibi alanlarda ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri haline geldik. Akademisyenlerimizin yayınları ve atıfları, kazandıkları ödüller ve Avrupa Birliği fonlarındaki başarıları en üst seviyede. Yaklaşık 20 bin mezunumuz, ülkemizde ve dünyada kritik pozisyonlara gelerek bilimsel, endüstriyel, girişimsel ve toplumsal alanlarda öncülük etmeye başladılar.

        Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sayesinde, Türkiye’den çıkmış önemli bilim insanlarımızın dünya çapında tanınan çalışmalarının ülkemizde de tanınmasını ve onların bizimle olan bağlarını daha da güçlendirmesini hedefliyoruz. Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bu araştırmalar, yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmayıp sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. 2024 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’nın sahibi, Prof. Dr. Mete Atatüre’yi kutluyorum ve bu madalya vesilesi ile Mete’nin çalışmalarının Türkiye’de daha da fazla tanınmasını ve kendisinin Koç Üniversitesi ile güçlü bir bağ kurmasını diliyorum. Mete’ye bundan sonraki çalışmalarında da başarılar!”

        "İYİ EĞİTİMLİ, EŞİTLİK VE HÜRRİYET İÇİNDE KENDİNİ SERBESTÇE İFADE EDEBİLEN, FİKİR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP GENÇLER YETİŞTİRMEK BİZİM VAZİFEMİZ"

        Ödül sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre'yi kutlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman Koç Üniversitesi'nin bu yıl 31’inci kuruluş yılını geride bıraktığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu heyecan verici serüvenin, Cumhuriyetimizin ilkeleriyle bezenmesi, onlardan güç alması, ne büyük bir gurur! Ne mutlu bizlere ki, tıpkı Atamızın bize vazife ettiği gibi Cumhuriyete, düşüncesi hür, vicdanı hür, anlayışı hür nesiller yetiştirebiliyoruz. Ülkemiz geleceğe heyecanla bakan çok parlak gençlerle dolu. Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemiz.”

        "BU AKŞAM BURADA OLMAMIZ TÜRKİYE'DE BİLİMİN KUTLANMASI ANLAMINA GELİYOR"

        2024 Yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre törende yaptığı konuşmada, “Ekibimle yaptığım araştırmaların böyle ödüllendirilmesi benim için çok kıymetli, özellikle de ülkemden geldiği için. Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa, toplumun farklı kesimleri bilimi hayatlarına daha çok alsa, bilime saygı artsa, akademik hayata ilgi artsa benim için zaten en büyük ödül bu olur. Bu akşam burada olmamız aynı zamanda Türkiye’de bilimin kutlanması anlamına da geliyor. Buna önayak olduğunuz için çok şok teşekkür ederim. Bu kapsamda beni bu Bilim Madalyası’na layık gördükleri için sayın Rahmi Koç’a, ailesine ve Koç Üniversitesi’ne içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

        2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi bilim insanlarının listesi:

        Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

        Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 – Ekonomi

        Prof. Dr. Metin Sitti-2018 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

        Prof. Dr. Filiz Garip-2019 – Sosyoloji

        Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 – Biyomühendislik

        Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 – Ekonomi

        Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022 – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

        Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023 – Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

        Prof. Dr. Mete Atatüre-2024 – Fizik

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