Rafet El Roman sevgilisiyle tatilde
Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Rafet El Roman, Turgutreis'te görüntülendi. İskelede uzun süre sohbet eden aşıklar, ardından kendilerini serin sulara bıraktı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rafet El Roman, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, uzun zamandır aşk yaşadığı ve adının Yasemin olduğu öğrenilen sevgilisiyle soluğu Turgutreis'te aldı.
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İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Baş başa özel locada vakit geçiren çift, uzun süre sohbet etti.
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Bir ara kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakan Rafet El Roman ile sevgilisi, ardından localarına geri döndü.
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Gün boyu güneş banyosu yapan aşıkların o anları böyle görüntülendi.
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