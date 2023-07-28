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        Haberler Magazin Rafet El Roman sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri

        Rafet El Roman sevgilisiyle tatilde

        Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Rafet El Roman, Turgutreis'te görüntülendi. İskelede uzun süre sohbet eden aşıklar, ardından kendilerini serin sulara bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 10:13
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rafet El Roman, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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          Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, uzun zamandır aşk yaşadığı ve adının Yasemin olduğu öğrenilen sevgilisiyle soluğu Turgutreis'te aldı.

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          İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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          Baş başa özel locada vakit geçiren çift, uzun süre sohbet etti.

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          Bir ara kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakan Rafet El Roman ile sevgilisi, ardından localarına geri döndü.

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          Gün boyu güneş banyosu yapan aşıkların o anları böyle görüntülendi.

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