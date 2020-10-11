Tennis severlerin ilgiyle takip ettiği Fransa Açık Tenis Turnuvası bugün sona eriyor. Final maçı için Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın karşı karşıya gelmesi Twitter'da gündem oldu. Peki ilgiyle takip edilen turnuvanın yıldızlarından Rafael Nadal kimdir? Rafael Nadal kaç yaşında ve nereli?

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal Parera 3 Haziran 1986'da Manacor, Mallorca'da doğdu. İspanyol tenisçi. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 12 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "Grand Slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 18 yıla çıkardı.

Sıkı bir Real Madrid taraftarı olan 34 yaşındaki tenisçi Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynadı.

Dört yaşında hâlen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.