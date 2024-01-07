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        Haberler Spor Tenis Rafael Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi - Tenis Haberleri

        Rafael Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi

        Yaklaşık 350 gün süren sakatlığının ardından kortlara geri dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:55
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        Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi
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        Uzun süreli sakatlığının ardından kortlara Brisbane'de dönen Rafael Nadal, yeniden sakatlık kurbanı oldu.

        İspanyol tenisçi yaptığı açıklamada Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.

        Nadal yaptığı açıklamada "Brisbane'deki son maçımda, bildiğiniz gibi beni endişelendiren kaslarımda küçük bir problem yaşadım. Melbourne'a vardığımda MR çekme şansım oldu ve kasımda mikro yırtık var. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Doktorumu görmek, biraz tedavi görmek ve dinlenmek için İspanya'ya uçuyorum. Muhteşem Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü bir haber. Desteğiniz için hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        İspanyol tenisçi Uluslararası Brisbane'de Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvadan elenmişti.

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