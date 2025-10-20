Rafael Cemo Çetin Boğaz'da surf yaptı
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, soğuk havaya aldırış etmeden Boğaz'da elektrikli surf keyfi yaptı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Çetin, önceki gün Boğaz'da surf yaparken objektiflere takıldı.
Bebek'te arkadaşlarıyla tekne keyfi yapan Rafael, su sporu yapan arkadaşlarının ısrarını kırmayarak elektrikli surf tahtasında hünerlerini sergiledi.
Soğuyan havaya aldırış etmeyen Çetin’in su üzerindeki performansı, objektiflere böyle yansıdı.