Rafa Silva rekora koşuyor
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ilk sezonunda siyah-beyazlıların tarihine geçmek üzere...
- 1
Siyah-beyazlıların hücumdaki en önemli kozu olan Rafa Silva, bu sezon resmi maçlarda 17 gol atarken 13 de asist yaptı.
- 2
Yıldız futbolcu, böylece toplamda 30 gol katkısı verirken Beşiktaş tarihinin de bir sezonda skora en çok etki eden 4. yabancı futbolcusu oldu.
- 3
Listede 2015-16 sezonunda forma giyen Mario Gomez 41 maçta 34 gol katkısı ile zirvede yer alırken 2014-15'te forma giyen Demba Ba ise 44 maçta aynı gol katkısı ile 2. sırada yer aldı.
-
- 4
2008-2009 sezonunda 44 maçta 32 gol katkısı veren Bobo 3. sırada yer alırken bu isimleri Rafa Silva takip ediyor.
- 5
Rafa Silva, kalan 3 maçta 5 skor katkısı vermesi halinde listeye zirveye yerleşebilir.
- 6
Rafa Silva, son Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
-
- 7