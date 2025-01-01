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        Haberler Yaşam Rafa ismi verilen saksağan tarihi çarşının maskotu oldu

        Rafa ismi verilen saksağan tarihi çarşının maskotu oldu

        Tekirdağ'da Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnafın beslediği Rafa ismi verilen saksağan, ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:23
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        Tarihi çarşının maskotu Rafa
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        Süleymapaşa'daki tarihi çarşının esnafı, 10 gün önce dükkanlarının önüne gelmeye başlayan saksağanı beslemeye başladı. Bir süre sonra iş yerlerinin içine giren saksağan, esnafın elinden beslenmeye alıştı.

        Esnafın omzuna da çıkan saksağana Rafa ismi verildi.

        Çarşıda bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı, dükkanına gelen saksağan ile dostluk kurduklarını söyledi.

        Saksağanın korkusuzca dükkanına girdiğini belirten Bıçakçı, "İçeriye girdi, karnını doyurup suyunu verdik. Bir haftadır beraberiz onunla, aramızda bir yakınlık oluştu. Sürekli gidip geliyor, dışarıda geziyor. Daha sonra karnı acıktığında geliyor" dedi.

        Bıçakçı, insanlara yakınlığı nedeniyle görenlerin saksağana hayran kaldığını dile getirdi.

        KAPI KAPALIYSA CAMI TIKLATIYOR

        Saksağanın geldiğini cama vurmasından anladığını ifade eden Bıçakçı, "Havalar soğuk ve dükkanın kapısı kapalıysa geldiği zaman kendisini belli ediyor. Camı tıklatıyor. Kapıyı açıyoruz ve içeriye giriyor. Görenlerin tepkisi çok güzel. Bir saksağanın insana alışmasını herkes hayretle karşılıyor. Zor olacak bir şey ama bir dostluğumuz onunla oluştu" diye konuştu.

        Zaman zaman saksağanla birlikte gezdiklerini aktaran Bıçakçı, şunları kaydetti:

        "Omzumda gezmeye başladı. Bıçakçılık yapıyoruz. Bıçak bilerken omzuma geliyor. Bu dostluğumuzu 10 güne kadar daha da ilerleteceğiz herhalde. Çocuklar muhabbet kuşlarına alışmış, ilk gördüklerinde biraz çekiniyorlar ama ondan sonra hemen alışmaya başlıyorlar."

        "BİZE YENİ YIL SÜRPRİZİ GİBİ GELDİ"

        Esnaf Hakkı Işıksal da Rafa'nın esnafın maskotu haline geldiğini ifade etti.

        Saksağan Rafa'nın, sosyal medyada da adını duyurduğunu ifade eden Işıksal, "Bu güzel kuşumuz buralara alıştı. Sanki evde beslenip doğaya salınmış gibi bir hali var. Bir sabah baktık buralarda geziyor. Dükkanlar açık içerilere girip, çıkıyor. Murat'la güzel bir dostluk kurdular. Buranın sembolü oldu. Bize yeni yıl sürprizi gibi geldi. İnşallah uğurlu gelir ve bize şans getirir. Çok tatlı ve insancıl. Korkmuyor ve herkesin yanına gidiyor. Sosyal medyada görenler sırf onu seyretmeye ve arkadaşımızla olan ilişkisini izlemeye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

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        #rafa
        #saksağan
        #Tekirdağ
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