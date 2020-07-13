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Yatırım aşamasında ve faaliyette 30 otel ve 4 bin 500 oda kapasitesiyle Türkiye'de yer alan Radisson Hotel Group, Radisson Hotel İstanbul Sultanahmet ve Radisson Hotel President Beyazıt İstanbul ile şehrin tarihi ve turistik merkezinde hizmet sunmaya başladı.

Gelecek 3 - 5 yıl içinde 50’den fazla otel ve 10.000 odaya çıkmayı planlayan şirket Türkiye’de Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson ve Park Inn by Radisson olmak üzere dört markasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kapalıçarşı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na yakın konumlarıyla öne çıkan bu iki yeni otel hakkında, Radisson Hotel Group Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Başkanı Yılmaz Yıldırımlar yeni yatırımlarına dair, “İstanbul’un en yüksek talep gören tarihi bölgesinde iki yeni otel açmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul’un eşsiz kültürel geçmişinin ve sayısız cazibe merkezinin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve genişlememiz de Türkiye’nin Radisson Hotel Group için önemli gelişme pazarlarından biri olarak önemini vurguluyor. Türkiye’deki otel portföyümüzü daha da genişletmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandu.

Radisson Hotel Istanbul Sultanahmet'in 28 odasında konaklama imkanının yanı sıra misafirlere Anadolu yemeklerinin servis edildiği Şömine Restaurant veya deniz manzaralı ve süs havuzlu Marmara Cafe & Bar’da hizmet verecek. Toplantı ve etkinlikler için ise 19. yüzyıl Osmanlı Fransız tarzı toplantı salonu ve tarihi balo salonu kullanılabilecek.

201 çağdaş oda ve süitin yer aldığı Radisson Hotel President Beyazıt İstanbul bünyesinde hizmet veren beş restoran ve barı, dünya mutfaklarından seçeneklerin yanı sıra Türk mutfağından örnekler de sunuyor. Panoramik deniz manzarasına sahip otelde ayrıca dört toplantı salonu ve 370 metrekarelik balo salonu dahil iki etkinlik mekanında 50’ye kadar katılımcı için toplantılar ve 350'ye kadar misafir için etkinlikler düzenlenebilecek.